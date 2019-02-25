Поліція зареєструвала 1 891 звернення про можливі порушення виборчого законодавства, повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало на своїй сторінці у Facebook.

«За цими фактами складено 424 протоколи про адмінправопорушення. Окрім того, розпочато 90 кримінальних проваджень (42 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, ще 48 – з проведенням виборчої кампанії). 14 особам уже повідомлено про підозру. Найбільше – 35 проваджень – відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп виборців)», – заявив Тракало.

Вибори президента в Україні відбудуться 31 березня. На них змагатимуться 44 кандидати.