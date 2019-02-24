Американські прокурори доповіли суду як Манафорт працював на Януковича

Прокурори надіслали до суду у Вашингтоні записку, у якій подали своє бачення діяльності колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа – Пола Манафорта. Ця записка була оприлюднена у засобах масової інформації.

«Запеклий» та «нахабний», «який неодноразово та зухвало порушував закон» – так характеризують прокурори США у своїй записці Манафорта.

Він брехав «податковим експертам, бухгалтерам, банкам, Міністерству фінансів США, підрозділу з національної безпеки Міністерства юстиції США, ФБР, службі Спеціального прокурора, журі присяжних, власним юристам, конгресменам та урядові США», – пишуть прокурори.

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Манафорт, Янукович і Опозиційний блок

Велику частину записки прокурори присвятили роботі Манафорта на користь Віктора Януковича та Опозиційного блоку в 2005-2014 роках.

Зокрема, записка детально описує як Манафорт намагався виправдати ув’язнення Юлії Тимошенко.

У документі наводяться докази того, що Манафорт відмивав незаконні надходження від лобістської діяльності на користь українських політиків через офшори, а саме лобістську діяльність провадив у специфічний спосіб.

«Манафорт створив схему, щоб очорнити колишнього високопосадовця Держдепартаменту за часів Обами і потім звинуватив конкурента Обами в проведенні цієї кампанії, щоб Україна (Янукович та Опозиційний блок – ГА) змогли отримати переваги у адміністрації Обами», – розповідають прокурори.

За їхніми словами, Манафорт також вводив в оману конгресменів, використовуючи представника «Габсбурзької групи» в якості незалежного голосу, приховуючи, що він був оплаченим лобістом тогочасної української влади.

Частина змісту записки прихована

Хоча самі записки прокурорів до суду у справі проти Манафорта опубліковані у ЗМІ, проте деякі фрази і частини тексту затемнені у такий спосіб, що їх не можна прочитати.

Це може бути те, що є важливим для слідства, яке веде спецпрокурор США Роберт Мюллер щодо можливого втручання Росії у американські вибори.

Так, зокрема, в оприлюднених документах судового засідання від 4 лютого 2019 року, мовилося і про зустріч у серпні 2016 року між Манафортом та Костянтином Кілімніком, якого в США звинувачують в роботі на російські спецслужби, «є важливою для слідства, що веде спецпрокурор» і що стосується можливого втручання Росії до виборів у США.

Під час тієї цієї зустрічі, Манафорт і Кілімнік обговорювали, зокрема, і «українське питання».

«За новими документами суду, Костянтин Кілімнік, пов'язаний з російською розвідкою, був у Вашингтоні на інавгурації Трампа і зустрічався з Манафортом стосовно мирного плану між Росією та Україною, який, як ми знаємо, передбачав роль для проросійського колишнього президента Януковича», – пише журналіст The New York Times Кеннет Вогель.

Яке покарання загрожує Манафорту

Записку прокурорів буде враховано при визначенні покарання Манафорту в Вашингтоні 13 березня.

Очікується, що 25 лютого відповідну записку суду подадуть і адвокати Манафорта, пише, зокрема, The Washington Post.

Призначення покарання судом в Вірджинії заплановане на 8 березня у справі з банківського та податкового шахрайства. Окремо суд Нью-Йорка розглядає порушення Манафортом законів штату.

За федеральними законами, Манафорт може провести від 19 до 24 років у в’язниці. Строк покарання могла зменшити угода про співпрацю Манафорта зі слідством, однак, суд встановив, що Манафорт порушував цю угоду, зокрема, стосовно інформації про свою співпрацю із Костянтином Кілімніком.

Міністр юстиції США Вільям Барр вже наступного тижня може оголосити про завершення розслідування щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в 2016 році, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За повідомленням, потім Барр представить у Конгресі секретний звіт про розслідування, яке триває близько двох років.