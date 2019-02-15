Сенат затвердив Вільяма Барра на посаді міністра юстиції США

Американські сенатори затвердили Вільяма Барра на посаді міністра юстиції США. Таке рішення Сенат ухвалив 14 лютого 54 голосами проти 45.

Минулого тижня кандидатуру Барра схвалив юридичний комітету Сенату США. Барра підтримали 12 членів Республіканської партії. 10 сенаторів-демократів проголосували проти.

На думку демократів, Барр може перешкоджати розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

Під час слухань у сенатському комітеті минулого місяця Вільям Барр запевнив сенаторів, що він дозволить Мюллеру завершити слідство, оприлюднити доповідь і що у Дональда Трампа не буде можливості «відредагувати» висновки цього розслідування.

Вільям Барр обіймав посаду голови Міністерства юстиції США за президентства Джорджа Буша-старшого у 1991–1993 роках. Він стане другим міністром юстиції адміністрації Дональда Трампа.

Президент США відправив у відставку попереднього міністра юстиції Джеффа Сешнза на наступний день після проміжних виборів до Конгресу США в листопаді 2018 року.