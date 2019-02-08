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08 Лютий 2019, Київ 08:26
Новини | Міжнародні

Комітет Сенату США затвердив кандидатуру міністра юстиції

Вільям Барр вже має досвід роботи на посаді голови Міністерства юстиці США, цю посаду він обіймав за президентства Джорджа Буша-старшого

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Кандидатуру Вільяма Барра, висунутого на посаду міністра юстиції США президентом Дональдом Трампом, схвалив у четвер юридичний комітет Сенату США. Це є передумовою затвердженням Барра на посаді міністра юстиції США повним складом Сенату.

Барра підтримали 12 представників Республіканської партії, проти проголосували 10 сенаторів-демократів.

Демократи стурбовані тим, чи не буде Барр перешкоджати розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Під час слухань у сенатському комітеті в січні Вільям Барр запевнив сенаторів, що дозволить Мюллеру завершити слідство, оприлюднити доповідь, і що у Дональда Трампа не буде можливості «відредагувати» висновки цього розслідування.

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Очікується, що кандидатура Барра буде затверджена верхньою палатою Конгресу США, в якій більшість належить республіканцям, вже наступного тижня.

Вільям Барр обіймав посаду голови Міністерства юстиції США за президентства Джорджа Буша-старшого у 1991–1993 роках. У разі остаточного затвердження він стане другим міністром юстиції в адміністрації Дональда Трампа. Президент США відправив у відставку попереднього голову Мін’юсту Джеффа Сешнса в листопаді 2018 року.

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