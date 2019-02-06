Трамп: «безглузде та упереджене розслідування» може перешкодити економіці США

Президент США Дональд Трамп виступив 5 лютого перед обома палатами американського Конгресу зі щорічною доповіддю про становище країни. Він відзначив успіхи, які демонструє американська економіка за час його правління, але наголосив, що «єдине, що це може зупинити – нерозумні війни, політика чи безглузді упереджені розслідування».

Трамп очевидно апелював у своєму виступі до розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році. Спецпрокурор США Роберт Мюллер разом зі своєю командою вже близько півтора року з'ясовує, чи була змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

У виступі перед Конгресом Трамп закликав відкинути «політику реваншу, опору та помсти». Трамп оприлюднив своє звернення в критичний момент його президентства, який визначатиме, чи буде він переобраний у 2020 році. Виступ мав на меті зміцнити республіканську підтримку, яка була підірвана внаслідок нещодавнього часткового закриття уряду США.

«Якщо буде мир і законність, не може бути місця війні та розслідуванню», – заявив Трамп.

Президент США також укотре закликав збудувати стіну на кордоні з Мексикою, але в його риториці не було ультиматумів – лише картина ризиків, які становить для країни нелегальна імміграція.

Переговори щодо завершення часткової зупинки роботи уряду США завершилися успішно 25 січня. Того дня президент Трамп оголосив, що планує підписати закон, який уможливить роботу уряду до 15 лютого 2019 року.

Cтан часткової зупинки уряду через відсутність затвердженого фінансування був найдовшим в історії США: із 22 грудня 2018 року. Конгрес відмовляється пристати на вимогу Трампа і надати кошти на бажане для нього будівництво стіни на кордоні з Мексикою в сумі понад 5 мільярдів доларів. Трамп, зі свого боку, відмовляється підписувати будь-який бюджетний документ, що не передбачатиме цих коштів.