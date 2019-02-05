США: прокуратура вимагає документи від інавгураційного комітету Трампа

Федеральна прокуратура в Нью-Йорку 4 лютого оприлюднила вимогу до інавгураційного комітету Дональда Трампа надати документи, що стосуються його діяльності. Про це з посиланням на джерела в прокуратурі повідомляють американські ЗМІ.

Від комітету вимагають вичерпної інформації про всіх, хто жертвував гроші на інавгураційні заходи, хто був запрошений на них, що ці люди отримали натомість. Слідство цікавлять також контракти на виконання різних робіт, квитки на заходи, можливість сфотографуватися з президентом. Об'єктом інтересу є документи, які можуть свідчити про пожертвування іноземних громадян. Такі пожертви є незаконними.

Увечері 4 лютого представник інавгураційного комітету підтвердив отримання запиту про надання документів та заявив про готовність сприяти в розслідуванні нью-йоркської прокуратури.

Першою про це розслідуванні повідомила в грудні газета Wall Street Journal. Федеральна прокуратура в Нью-Йорку з'ясовує як були витрачені 107 мільйонів доларів, рекордна в історії США сума, зібрана спеціально на проведення президентської інавгурації Дональда Трампа. Підозрюють, що частина коштів була витрачена не за призначенням, і що деякі донори могли отримати доступ до адміністрації Трампа, можливість впливати на ухвалення рішень та інші вигоди.

Це розслідування не стосується розслідування імовірного російського втручання в американський виборчий процес, яке очолює спеціальний прокурор Роберт Мюллер.