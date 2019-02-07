У Конгресі США ініціюють нове розслідування контактів Трампа

Комітет із розвідки Палати представників Конгресу США почне широке розслідування щодо спроб впливу на американські президентські вибори 2016 року, заявив 6 лютого голова комітету, демократ Адам Шифф.

За його словами, комітет, зокрема, перевірить фінансові транзакції Дональда Трампа, щоб встановити, чи не є фінансові інтереси рушійною силою рішень, які ухвалює він сам, члени його адміністрації, його рідні або бізнес-партнери.

«Розслідування не замикається на Росії чи Саудівській Аравії, а охоплює потенційно будь-яку країну, яка може впливати на членів адміністрації з огляду на їхні фінансові інтереси», – заявив Шифф 6 лютого після засідання комітету, яке відбувалося за зачиненими дверима.

Об’єктом розслідування серед іншого будуть дії Росії під час президентської кампанії 2016 року, а також контакти між російськими представниками і членами команди Дональда Трампа. У розслідуванні братимуть участь й інші комітети, крім комітету з розвідки.

Ініціатива Адама Шиффа означає, що демократи не зупинять перевірок фінансів Трампа і його оточення навіть після завершення слідства, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер.

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Дональд Трамп різко відреагував на ініціативу Шиффа, заявивши, що у того «немає ніяких підстав ініціювати подібне розслідування». За словами президента США, «Шифф просто політикан, який намагається зробити собі ім’я». Конгресмен на це відповів, що буде продовжувати свою роботу, «не відволікаючись на погрози і залякування».

У межах розслідування Мюллера різні звинувачення висунуті кільком колишнім співробітникам штабу Трампа. Деякі з них уже засуджені. Досі нікого з них не звинувачували в змові з Росією, і слідство поки що не виступало із заявами про те, що така змова була.

Трамп неодноразово критикував розслідування, називаючи його «полюванням на відьом». Росія також заперечує, що втручалася в американські вибори 2016 року, в результаті яких президентом став Дональд Трамп.