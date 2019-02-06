У США не знайшли доказів «значного впливу» іноземних організацій на вибори в Конгрес

Влада США не знайшла доказів «значного впливу» з боку іноземних організацій на проміжні вибори в Конгрес, які відбулися восени 2018 року. Такого висновку дійшли виконувач обов'язків генерального прокурора Метт Вітакер і міністр національної безпеки Кірстен Нільсен. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Міністерства юстиції США 5 лютого.

Спільний секретний звіт Вітакера і Нільсена цього тижня був надісланий президенту США Дональду Трампу. Автори документа відзначають, що при складанні доповіді використовувалися дані американської розвідки. У заяві також ідеться, що відомства ведуть роботу щодо захисту президентських виборів 2020 року від потенційного іноземного втручання.

Вибори в Конгрес США відбулися 6 листопада 2018 року. За їхніми результатами демократи здобули більшість у Палаті представників. Більшість у Сенаті збереглася за Республіканською партією.

Американська преса повідомляла, що на проміжні вибори в США намагалося вплинути російське «Агентство інтернет-досліджень», відоме як «фабрика тролів». Однак, за даними ЗМІ, ефект від кампанії був набагато меншим порівняно з 2016 роком.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США. На початку серпня 2017 року спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах у 2016 році. Мюллер з'ясовує, чи була змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає.