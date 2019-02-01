Трамп: адвокатів запевнили, що «я – не ціль розслідування» прокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявляє, що заступник міністра юстиції Род Розенштайн запевнив його адвокатів у тому, що він не є «суб’єктом» розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США.

«Він сказав адвокатам, що я не є суб’єктом. Я – не ціль», – заявив Трамп в інтерв’ю New York Times, опублікованому пізно ввечері 31 січня.

Він також заявив, що не давав вказівок будь-кому говорити зі своїм колишнім радником Роджером Стоуном про електронні листи, які були викрадені хакерами з серверів Демократичної партії і згодом опубліковані WikiLeaks.

«Ні. Ніколи», – сказав Трамп, відповідаючи на це питання.

Стоуна, який довгий час був соратником Трампа, 25 січня арештувало ФБР. Йому висунули сім пунктів обвинувачення у рамках розслідування російського впливу на вибори в США.

За версією слідства, колишній радник обговорював із членами штабу Трампа можливий негативний ефект публікації цих листів для кампанії кандидата від демократів Гілларі Клінтон. Стверджується, що Стоун зв’язувався із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем і обговорював з ним ці листи.

Стоун всі звинувачення на свою адресу відкидає.

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У межах розслідування Мюллера різні звинувачення висунуті кільком колишнім співробітникам штабу Трампа. Деякі з них уже засуджені. Досі нікого з них не звинувачували в змові з Росією, і слідство поки що не виступало із заявами про те, що така змова була.

Трамп неодноразово критикував розслідування, називаючи його «полюванням на відьом». Росія також заперечує, що втручалася в американські вибори 2016 року, в результаті яких президентом став Дональд Трамп.