У США відклали винесення вироку Манафорту

У США відклали винесення вироку колишньому главі виборчого штабу американського президента Дональда Трампа Полу Манафорту.

Як заявив суддя Томас Елліс зі східного округу Вірджинії, він хоче відкласти вирок, поки суд у Вашингтоні не оголосить рішення стосовно того, чи збрехав Манафорт спецпрокурору Роберту Мюллеру, який розслідує можливе втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори. Спецпрокурор Мюллер з'ясовує, чи існувала змова штабу Трампа з Кремлем, щоб підірвати позиції суперника нинішнього президента США Дональда Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва заперечує втручання у вибори в США в 2016 році.

28 січня виконувач обов’язків генерального прокурора США Метью Вітакер заявив, що розслідування Мюллере близьке до завершення.

Пол Манафорт очолював виборчий штаб Трампа з кінця весни до кінця літа 2016 року. Роберт Мюллер має намір притягти його до відповідальності за надання неправдивих свідчень слідству і за приховування доходів, отриманих від лобістської діяльності. Манафорт заперечує свою провину.

Манафорта заарештували в 2017 році, його звинуватили в змові, відмиванні грошей, приховуванні банківських рахунків, роботі іноземним агентом без необхідної ліцензії, ухиленні від податків і тиску на свідків.