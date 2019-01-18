Юридична фірма, яка написала для Януковича доповідь про справу Тимошенко, сплатить 4,6 мільйона доларів Мін'юсту США

Міністерство юстиції США повідомило, що американська юридична компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP за угодою із урядом США сплатить 4,6 мільйона доларів, які отримала за підготовку для Мін'юсту України часів колишнього українського президента Віктора Януковича, який втік до Росії, доповіді, яка пояснювала обставини кримінального переслідування Юлії Тимошенко.

Для виконання цього завдання компанію винайняв Пол Манафорт (екс-керівник передвиборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа та екс-радник колишнього українського президента Віктора Януковича). Хоча компанія працювала в інтересах уряду України, вона не зареєструвалась як агент іноземного уряду у США, як того вимагає законодавство. Встановлено, що компанія мала пройти відповідну реєстрацію у 2012 році.

Розслідування Мін'юсту США встановило, що у 2013 році компанія умисне брехала представникам уряду, створюючи враження, що вона не повинна реєструватись як іноземний агент у Сполучених Штатах Америки.

Як зазначає Мін'юст США, зазначені кошти за роботу в інтересах уряду Віктора Януковича компанія отримала від українського бізнесмена через банківський рахунок на Кіпрі. Підготовлена фірмою доповідь підсумовувала доказову базу та процедурну частину справи проти Тимошенко у 2011 році та відповідала на різні запитання, пов'язані з цією справою. Компанія також погодилась тоді виступити радником уряду України з приводу другої можливої справи проти Тимошенко.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP також повідомила, що зареєструється як агент закордонного уряду у США.

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