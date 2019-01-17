Як Манафорт працював над «мирним планом для України»

Київ – «Мабуть, єдиний, із ким Манафорт міг говорити в Україні, – це, по суті, я» – так заявив Костянтин Килимник, підозрюваний агент російської розвідки, в інтерв’ю Радіо Свобода 2017 року, хвалячись своєю близькістю до Пола Манафорта – політтехнолога зі США, якому він допомагав протягом його майже десятилітньої роботи в Києві.

І коли Манафорт у 2016 році вже керував виборчою кампанією Дональда Трампа, Килимник, за його словами, продовжував «інформувати його про Україну».

А 2018-го, 15 січня, у США в апараті спеціального прокурора Роберта Мюллера зазначили в поданому до суду документі, що обидва активно спілкувалися і до оголошення Манафортові кримінальних обвинувачень – і ще довго після тих обвинувачень. І особливою темою цих розмов була ініціатива про те, як принести мир Україні, – яка була, найімовірніше, дуже підхожа для Кремля.

Якщо це підтвердиться, то означатиме, що обидва обговорювали такий план у той час, коли Манафорт працював для кампанії Трампа, а Росія, як каже розвідка США, втручалася у президентські вибори 2016 року, щоб допомогти цьому кандидатові.

Судовий документ, із оприлюдненої версії якого вилучені великі частини, дає найясніший наразі погляд на те, про що просили свідчити Манафорта на двох засіданнях великого журі присяжних. Документ викладає «документальні докази» того, що Манафорт не раз брехав великому журі і прокурорам навіть після того, як він визнав себе винним і почав співпрацювати з розслідуванням Мюллера.

Крім того, цей документ також містить нові деталі про контакти Манафорта з Килимником – протягом тривалого часу його заступником у Києві, який виявився однією з центральних постав у розслідуванні Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року. Зокрема, документ дає знати, що обидва спілкувалися щодо «мирного плану для України» і під час президентської кампанії 2016 року, і значно пізніше.

«Нова ініціатива про мир»

За даними документа, в період між 2 серпня 2016 року і березнем 2018-го Манафорт і Килимник спілкувалися з приводу питання, суть якого з оприлюдненого тексту вилучена. Додаток до документа вказує, що Манафорт у лютому 2018 року під час спілкування з Килимником працював над текстом із назвою «Нова ініціатива про мир». І це наводить на думку, що обидва співпрацювали над планом улаштування майбутнього України.

Нинішнє викриття з’явилося через тиждень після того, як адвокати Манафорта випадково відкрили інформацію, що в обвинуваченні Мюллера, серед іншого, згадано з посиланням на документи слідства, що Манафорт «неодноразово» обговорював із Килимником «мирний план для України». Це сталося через технічну помилку: адвокати хотіли закрити цю частину тексту чорним, але в оприлюдненому електронному документі можна було дістати цей текст із-під зачорнення.

Килимник іще в лютому 2017 року в інтерв’ю Радіо Свобода і в подальшому спілкуванні виклав свою мирну ініціативу, яку назвав «маріупольським планом». Це, схоже, ініціатива, окрема від сумнозвісного «плану Артеменка» – що його уклав тодішній народний депутат України Андрій Артеменко і, за повідомленнями, через тодішнього адвоката Трампа Майкла Коена передав тодішньому радникові з національної безпеки США Майклові Флінну.

План Килимника – до якого, як стверджував тоді сам Килимник, Манафорт не причетний – рекомендував, серед іншого, повернути до України колишнього президента Віктора Януковича, який утік до Росії, щоб він міг очолити Донбас.

Наразі не відомо, чи той «маріупольський план» і згадана нині в судових документах у США «Нова ініціатива про мир» – одне й те саме.

Та якщо підтвердиться, що Манафорт працював над якимось із цих планів, – чи то «маріупольським» від Килимника», чи іншим схожим, – у той час, про який ідеться в документах Мюллера, це означатиме, що Манафорт брав участь у розробці мирного плану для України, який сприймався як вигідний для Кремля, в той час, коли Росія, за даними спецслужб США, втручалася у вибори 2016 року, щоб допомогти перемогти кандидатові Трампу, для якого працював Манафорт.

Тіньовий агент

У документі, який подали минулого тижня адвокати Манафорта, цитувалися слова Мюллера: «Манафорт визнав, що обговорював чи міг обговорювати мирний план для України більш ніж один раз», а також що він визнав, що зустрічався з Килимником, коли вони обидва були в Мадриді.

Дату зустрічі у столиці Іспанії не оприлюднили, але речниця Манафорта сказала журналістам, що це було десь у січні-лютому 2017 року.

Килимника називають тіньовим агентом російських політичних спецслужб. Він мовник за освітою, що закінчив університет, пов’язаний із російською військовою розвідкою, відомою за старим скороченням ГРУ. Як вважають, саме ця російська спецслужба разом зі ще однією, Федеральною службою безпеки Росії, брала участь у втручанні Кремля у президентські вибори у США 2016 року.

Манафорт у серпні 2018 року був визнаний федеральним судом у штаті Вірджинія винним у банківських шахрайствах і уникненні податків у зв’язку з його роботою в Україні, а потім сам визнав себе винним в іншій справі у двох випадках змови, щоб уникнути ще одного судового процесу. Але Килимник, на відміну від нього, навряд чи постане перед судом у США, щоб вислухати обвинувачення в перешкоджанні правосуддю і змові з метою перешкодити правосуддю у зв’язку з його контактами з Манафортом.

Як вважають у команді Мюллера, 48-річний Килимник, родом із України, нині перебуває в Росії. Раніше він сам казав Радіо Свобода, що живе то в Києві, то в Москві – де він, за повідомленнями, має будинок в елітному селищі з охороною на самій околиці російської столиці.

Він не відповів на запит про коментар до цієї статті.

Але в перебігу двох особистих зустрічей у Києві, кількох телефонних розмов і листування протягом 2017 і 2018 років Килимник наполягав кореспондентові Радіо Свобода, що не працює на ГРУ Росії, і заявляв, що не боїться розслідування Мюллера.

В одному з текстових повідомлень 20 червня 2017 року він написав, маючи на увазі команду Мюллера чи інших правоохоронців США: «Ніхто до мене не звертався і, мабуть, ніколи й не буде».

А, прощаючись, додав зі смайликом: «Ну, пішов я отримувати свою пенсію ветерана радянської розвідки».

У судовому документі у США, поданому 15 січня, містяться твердження команди Мюллера, що Манафорт брехав, коли заявляв, що не мав контактів із представниками адміністрації Трампа після його інавгурації як президента.

Як мовиться в документі, 28 травня 2018 року Манафорт отримав текстове повідомлення від знайомого, який сказав, що наступного тижня матиме зустріч із Трампом. І на запитання цієї людини: «Якщо ця зустріч буде сам-на-сам, можу я нагадати йому про наші відносини?» – Манафорт відповів: «Так… навіть якщо не сам-на-сам».

Крім того, в документі стверджується, що, передаючи прокурорам електронні пристрої і носії інформації, він більш ніж у десяти випадках не надав паролів до них.