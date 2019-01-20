Слідство заперечило, що Трамп примусив свого адвоката обманути Конгрес США

У Сполучених Штатах Америки слідство незалежного прокурора Роберта Мюллера оприлюднило заперечення, поширеної напередодні інформації видання BuzzFeed про те, що нібито «слідство у справі втручання Росії у вибори у США вважає, що президент Дональд Трамп наказав своєму адвокату Майклу Коену збрехати американському Конгресу».

Американське видання BuzzFeed 17 січня повідомило, посилаючись на свої джерела у слідстві про ймовірне втручання Росії в американські вибори, що Дональд Трамп нібито прямо наказав своєму адвокату Майклу Коену сказати неправду Конгресу США про бізнес-проекти компанії Трампа у Росії.

BuzzFeed – це те саме видання, яке на початку 2017 року поширило скандальне досьє, яке серед іншого приписувало президенту Трампу розпусні дії під час відвідин Москви у минулому і, як повідомляється, було підготовлене на замовлення Демократичної партії США. На це досьє під час виборів 2016 року ФБР посилалося для обґрунтування необхідності стеження за командою президента. Тоді BuzzFeed критикували за публікацію цього досьє, докоряючи тим, що воно зашкодило своєму іміджу відомого якісною розслідувальною журналістикою видання.

До чого призвела поширена інформація?

Поширене зараз BuzzFeed твердження про «накази брехати Конгресу» підхопили інші ЗМІ, а конгресмен-демократ Хоакін Кастро, член комітету Палати представників з питань розвідки, заявив, що якщо ця інформація підтвердиться, то Дональд Трамп має або піти у відставку, або має бути підданий імпічменту.

Сам Трамп та його адвокат Руді Джуліані заперечили повідомлення BuzzFeed.

Президент США заявив, що, на його думку, Коен оббріхує його, щоб скоротити термін ув'язнення, який йому загрожує за іншими, не пов'язаними зі Трампом справами.

«Він бреше, щоб зменшити термін тюремного ув'язнення», – заявив Трамп у Twitter.

А 19 січня речник незалежного прокурора Мюллера, на джерела у слідстві якого і посилався Buzzfeed, заперечив приписувану слідству позицію.

«Опис виданням BuzzFeed конкретних заяв, наданих незалежному прокурору, та опис документів і свідчень, отриманих прокурором щодо свідчень Майкла Коена у Конгресі, не є точним», – заявив речник незалежного прокурора Мюллера.

Реакція Трампа та його прихильників

Заяву слідства президент США назвав «сумним днем для журналістики, але великим днем для країни».

Вся історія, яку підхопили та активно розкручували ЗМІ, побудована на «доказах», яких репортери, за їхнім власним зізнанням, не бачили. Хто б міг уявити, що видання, як оприлюднило скандальне досьє, і тут помилиться?», – твітує голова Національного комітету Республіканської партії Ронна Макдональд.

Долучився до реакцій і відомий американський журналіст-розслідувач Ронаy Фарроу. Він заявив, що його власне джерело з теми, яку висвітило видання BuzzFeed, однозначно заперечувало, що Трамп надавав Коену прямі накази брехати Конгресу.

«Не знаю, хто виступив джерелом для матеріалу BuzzFeed, але я зі свого боку відмовився у власній роботі розробляти ту логіку подій, яка віддзеркалена у їхній статті, тому що основне джерело даного матеріалу раз за разом заперечувало думку, що Трамп прямо надавав подібні накази. Зверніть увагу на те, що джерело не ставить під сумнів те, що Коен брехав Конгресу «згідно з» та «з метою підтримати та розвинути» цілі Трампа. Джерело заперечує конкретну тезу, що Трамп давав численні прямі накази», – відзначив Фарроу у низці твітів.

Видання ж BuzzFeed поки тримається своєї позиції і звернулося до незалежного прокурора Мюллера з проханням конкретизувати, що ж власне заперечив речник, очолюваного ним слідства.

Між тим, частина оглядачів зазначають, що ця ситуація вдарила по іміджу американських медіа. Це перший випадок, коли незалежне слідство у такий спосіб відреагувало на повідомлення у ЗМІ.

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