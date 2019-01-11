Прокурори у США перевіряють українських гостей інавгурації Трампа

Присутність українських політиків і бізнесменів на інавгурації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зацікавила спецпрокурора США Роберта Мюллера, який веде розслідування імовірного втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Як пише The New York Times, прокурори допитали свідків, щоб дізнатися, яким чином громадяни України отримали запрошення на інавгурацію Трампа, з ким зустрічалися в США і що обговорювали.

Як зазначає газета, на інавгурації Трампа, що відбулася 20 січня 2017 року, були присутні десятки українських політичних діячів і бізнесменів. Прокурори вважають, що частина українців могли виступати в інтересах Москви – включно зі скасуванням санкцій, запроваджених після анексії Криму та через роль Росії в конфлікті на сході України. За даними видання, деякі з гостей організовували зустрічі зі впливовими республіканцями Конгресу і близькими союзниками президента Трампа.

Раніше цього тижня телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що українські бізнесмени Рінат Ахметов і Сергій Льовочкін могли отримували від колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта дані соціологічних опитувань під час передвиборної кампанії 2016 року в США. Самі українські громадяни це заперечують.

Комісія під керівництвом спецпрокурора США Роберта Мюллера вже півтора роки розслідує ймовірне втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році. До відповідальності притягнуто кількох колишніх співробітників штабу Трампа. Звинувачення також заочно висунуті кільком росіянам, імовірним співробітникам військової розвідки і так званої «фабрики тролів». Жодному з американців досі не висунуто звинувачень у змові з Росією. Президент Трамп різко критикує розслідування, називаючи його «полюванням на відьом». Москва також заперечує своє втручання у вибори в США.