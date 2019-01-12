Трамп розкритикував ФБР після повідомлень, що бюро розлідувало, чи працював він на Росію

Білий дім різко відреагував на повідомлення The New York Times про те, що ФБР почало розслідувати, чи працює Дональд Трамп на користь Росії, після того, як президент США звільнив із посади директора ФБР Джеймса Комі, а також дав зрозуміти під час публічних виступів, що звільнення Комі пов’язане з питанням Росії.

Видання, посилаючись на поінформоване джерело, повідомило, що установа, зокрема, розслідувала, чи не становить президент США загрози національній безпеці.

«Це абсурд», – так відреагувала речниця Білого дому Сара Сандерс на інформацію. Вона заперечила, що питання Росії зіграло роль у відставці Комі. «Комі було звільнено через те, що він – зганьблений політизований найманець, а його заступник Ендрю Маккейб, який тоді керував, є визнаним брехуном, якого звільнило ФБР», – йдеться у заяві.

«На відміну від президента Барака Обами, який дозволяв Росії та іншим іноземним супротивникам зневажати Америку, президент Трамп проводить справді жорстку політику щодо Росії», – додала Сандерс.

Президент Трамп у серії твітів наголосив, що ФБР не мало підстав для такого розслідування і пов’язав своє рішення звільнити Комі з тим, як розслідувались порушення у кампанії Гілларі Клінтон.

«Щойно дізнався, із занепадаючої New York Times, що корумповані колишні керівники ФБР, яких майже всіх звільнили або змусили піти з дуже поганих причин, відкрили проти мене розслідування без причин і доказів після того, як я звільнив брехливого Джеймса Комі, повна підступність», – йдеться в одному з твітів президента США.

Трамп також підкреслив, що його політика стосовно Росії є жорсткою.

«Я набагато жорсткіший стосовно Росії, ніж Обама, Буш чи Клінтон. Можливо, жорсткіший, ніж будь-який інший президент. Водночас, як і часто кажу, порозуміння з Росією було б добрим, не поганим. Я справді очікую, що колись ми знову матимемо гарні відносини з Росією», – додав він.

Розслідування з питань контррозвідки, повідомляє NYT, мало встановити, чи Трамп умисно допомагав інтересам Росії, чи «несвідомо підпав під вплив Москви», а також чи є звільнення Комі перешкоджанням правосуддю. Наразі цим розслідуванням займається спецпрокурор США Роберт Мюллер, який досліджує можливе втручання Росії у президентські вибори США та зв’язки кампанії Трампа з Росією. Невідомо, чи триває контррозвідувальний напрямок слідства досі, повідомляє видання.

Остаточний звіт за результатами розслідування Мюллера ще не був поданий, однак розслідування зачепило найближче оточення президента Трампа. Пол Манафорт, колишній очільник передвиборчої нинішнього президента США, був засуджений за фінансові махінації, а колишній адвокат Трампа Майкл Коен був засуджений до трьох років позбавлення волі за маніпулювання фінансами політичної кампанії та шахрайство.

Трамп раніше неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру.

В 2016 році розвідувальні установи США встановили, що Росія проводила кіберкампанію, намагаючись втрутитись у президентські вибори США.

Розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США триває. Спецпрокурор Роберт Мюллер з'ясовує, чи була змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Москва свою причетність до втручання у вибори в США та інших державах відкидає.