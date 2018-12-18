У США винесуть вирок екс-радникові Трампа, який визнав брехню про переговори з послом Росії

У США 18 грудня оголосять вирок колишньому радникові президента США Дональда Трампа, який визнав себе винним у тому, що брехав ФБР про свою розмову з російським послом.

Раніше цього місяця спецпрокурор США Роберт Мюллер, який веде розслідування щодо ймовірного втручання Росії в американські вибори, рекомендував суду залишити Майкла Флінна на волі.

За словами обвинувачення, Флінн надав слідству цінну інформацію про російське втручання в американські вибори в 2016 році.

Майкл Флінн пропрацював на посаді радника президента Дональда Трампа всього 24 дні й подав у відставку після того, як стало відомо, що він дав неправдиві відомості щодо своїх контактів із російськими дипломатами.

Трохи більше року тому Флінн визнав, що брехав ФБР про те, що не обговорював з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком американські санкції.

Федеральне законодавство передбачає до шести місяців в’язниці як покарання за злочин, вчинений Флінном.

Декільком особам, яких стосувалося розслідування Мюллера, висунули обвинувачення в наданні неправдивих свідчень федеральним агентам, зокрема, такі обвинувачення висунули колишньому очільнику кампанії Трампа Полу Манафорту, якому винесуть вирок у березні.

Флінну також інкримінували лобіювання бізнесменів, пов’язаних з турецьким урядом. Двом із них, включаючи одного, який був діловим партнером Флінна, 17 грудня були висунуті обвинуваченням, зокрема у змові з метою дій як агент іноземного уряду.

Розслідування можливих зв’язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії, а також імовірного втручання Москви у вибори здійснюють спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань і спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Дональд Трамп неодноразово відкидав ці звинувачення.