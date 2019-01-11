США: Палата представників чекає для свідчень колишнього юриста Трампа

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен виступить 7 лютого на відкритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США. Про це сам Коен заявив у спеціальному комюніке, повідомив телеканал CNN.

У грудні 2018 року Коен, який упродовж останніх 10 років був однією з найближчих довірених осіб Дональда Трампа, був засуджений на три роки позбавлення волі. На суді Коен визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень у Конгресі з приводу будівельних проектів Трампа в Москві.

Пізніше в інтерв'ю телеканалу ABC Коен стверджував, що порушував закон за прямою вказівкою Трампа. Він також сказав, що його дії мали допомогти приховати «брудні справи» кандидата в президенти. Ідеться насамперед про платежі двом жінкам, які заявляли про інтимні зв'язки з Трампом. Коен підтвердив, що Трамп розпорядився заплатити, побоюючись, що розголос скандалу негативно позначиться на його шансах бути обраним.

У заяві 10 січня Коен повідомив, що готовий на слуханнях у Конгресі дати повну і достовірну інформацію про ці події.

Трамп раніше неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер з'ясовує, чи була змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва свою причетність до втручання у вибори в США та інших державах відкидає.