Розслідування спецпрокурора Мюллера завершується

Розслідування російського втручання в американський виборчий процес, очолюване спеціальним прокурором Робертом Мюллером, близьке до завершення. Про це заявив у понеділок 28 січня виконувач обов’язків генерального прокурора США Метью Вітакер.

«Я очікую появи заключного звіту Роберта Мюллера», – заявив, відповідаючи на питання репортерів, Вітакер.

За його словами, він отримав повну інформацію про хід розслідування. Вітакер також повідомив, що його відомство «розгляне» рішення, прийняті спеціальним прокурором.

Ці слова глави генпрокурора розкритикували провідні законодавці-демократи, які вимагають оприлюднити остаточний звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера повністю. У понеділок в Сенат був внесений відповідний законопроект. Згідно з існуючими правилами, долю звітів спецпрокурорів вирішує керівництво міністерства юстиції.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори. Спецпрокурор Мюллер з'ясовує, чи існувала змова штабу Трампа з Кремлем, щоб підірвати позиції суперника нинішнього президента США Дональда Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва заперечує втручання у вибори в США в 2016 році.