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25 Січень 2019, Київ 14:34
Новини | Міжнародні

США: екс-радника Трампа затримали в справі про втручання Росії у вибори

Роджера Стоуна мають доставити до суду у Флориді 25 січня

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У Сполучених Штатах Америки затримали екс-радника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна. Йому інкримінують кілька злочинів у межах справи про втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

Стоуна, зокрема, звинувачують у перешкоджанні розслідуванню, тиску на свідків та неправдивих свідченнях.

Його мають доставити до суду у Флориді 25 січня.

Раніше слідство висловлювало зацікавленість у можливих контактах Стоуна із сайтом Wikileaks та хакерами причетними до викрадення листування Демократичної парті США.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори. Спецпрокурор Мюллер з'ясовує, чи існувала змова штабу Трампа з Кремлем, щоб підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва заперечує втручання у вибори в США в 2016 році.

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