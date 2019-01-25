США: екс-радника Трампа затримали в справі про втручання Росії у вибори

У Сполучених Штатах Америки затримали екс-радника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна. Йому інкримінують кілька злочинів у межах справи про втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

Стоуна, зокрема, звинувачують у перешкоджанні розслідуванню, тиску на свідків та неправдивих свідченнях.

Його мають доставити до суду у Флориді 25 січня.

Раніше слідство висловлювало зацікавленість у можливих контактах Стоуна із сайтом Wikileaks та хакерами причетними до викрадення листування Демократичної парті США.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори. Спецпрокурор Мюллер з'ясовує, чи існувала змова штабу Трампа з Кремлем, щоб підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва заперечує втручання у вибори в США в 2016 році.