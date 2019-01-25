США: екс-радника Трампа звільнили під 250 тисяч доларів застави

Після судового засідання в американському штаті Флориді екс-радника президента США Роджера Стоуна звільнили під 250 тисяч доларів застави.

Йому висунули звинувачення за сімома пунктами, включно із перешкоджанням процесуальним діям, наданням неправдивих свідчень і тиском на свідків. Справа стосується можливого втручання Росії у вибори президента у 2016 році.

Адвокат Стоуна Ґрант Сміт заявив, що його клієнт «рішуче» боротиметься зі звинуваченнями.

Президент США Дональд Трамп розкритикував арешт Стоуна зранку 25 січня.

«Найбільше полювання на відьом в історії нашої країни! Жодної змови!» – написав Трамп у Twitter.

Слідство під керівництвом спецпрокурора США Роберта Мюллера зацікавили можливі контакти Стоуна із сайтом Wikileaks та хакерами причетними до викрадення листування Демократичної партії США.

У ході слідства Стоун визнав, що у час президентської кампанії обмінювався електронними повідомленнями з користувачем Guccifer 2.0. За цим псевдо, на переконання розвідувальної служби США, приховувались російські військові офіцери, які змовлялись провести хакерський напад і викрасти матеріали електронного листування Демократичної партії США.

Спецпрокурор Мюллер з'ясовує, чи існувала змова штабу Трампа з Кремлем, щоб підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва заперечує втручання у вибори в США в 2016 році.