Відео: Я дуже гордий заявити, що ми досягли угоди, щоб завершити шатдаун – Трамп

Трамп заявляє про тимчасове припинення шатдауну. «Я дуже гордий заявити сьогодні, що ми досягли угоди, щоб завершити шатдаун та запустити роботу федерального уряду. Як всі знають, я маю дуже потужну альтернативу, але не хочу застосовувати її цього часу. Сподіваюсь, що такої потреби не виникне. Я хочу подякувати всім неймовірним федеральним працівникам та їхнім чудовим сім’ям, які показали таку надзвичайну відданість перед обличчям складнощів, що виникли останнім часом», – заявив президент, виступаючи перед журналістами. (Відео АР)