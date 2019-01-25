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25 Січень 2019, Київ 23:51
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Відео: Я дуже гордий заявити, що ми досягли угоди, щоб завершити шатдаун – Трамп

Відео: Я дуже гордий заявити, що ми досягли угоди, щоб завершити шатдаун – Трамп
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Трамп заявляє про тимчасове припинення шатдауну. «Я дуже гордий заявити сьогодні, що ми досягли угоди, щоб завершити шатдаун та запустити роботу федерального уряду. Як всі знають, я маю дуже потужну альтернативу, але не хочу застосовувати її цього часу. Сподіваюсь, що такої потреби не виникне. Я хочу подякувати всім неймовірним федеральним працівникам та їхнім чудовим сім’ям, які показали таку надзвичайну відданість перед обличчям складнощів, що виникли останнім часом», – заявив президент, виступаючи перед журналістами. (Відео АР)

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