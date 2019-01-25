Трамп заявляє про тимчасове припинення шатдауну

Перемови щодо завершення шатдауну завершилися успішно – про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Вашингтоні 25 січня.

«Я дуже гордий заявити сьогодні, що ми досягли угоди, щоб завершити шатдаун та запустити роботу федерального уряду. Як всі знають, я маю дуже потужну альтернативу, але не хочу застосовувати її цього часу. Сподіваюсь, що такої потреби не виникне. Я хочу подякувати всім неймовірним федеральним працівникам та їхнім чудовим сім’ям, які показали таку надзвичайну відданість перед обличчям складнощів, що виникли останнім часом», – заявив президент, виступаючи перед журналістами.

За словами Трампа, він планує підписати закон, який уможливить роботу уряду до 15 лютого 2019 року.

«Незабаром я підпишу закон, який відкриє наш уряд на три тижні до 15 лютого. Я переконаюся, що всі робітники отримають свої зарплати дуже швидко або так швидко, як це можливо. Це станеться скоро. Я прошу лідера більшості в Сенаті Мітча Макконнела внести цю пропозицію до порядку денного негайно», – заявив він.

За словами Трампа, він побачив з боку членів Конгресу як від Республіканської, так і від Демократичної партії готовність «відкласти в бік партійні інтереси і поставити безпеку американського народу на перше місце».

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«Вони сказали, що виступають за повну безпеку кордонів і нарешті повністю визнали, що мати бар’єри, огорожі чи стіни, називайте як хочете – це важлива частина вирішення проблеми… Базуючись на операційних вказівках від експертів у полях, вони укладуть пакет пропозицій із безпеки батьківщини, який я скоро затверджу як закон. Протягом наступного 21 дня я очікую, що демократи і республіканці будуть сумлінно працювати», – пояснив президент США.

В іншому ж разі, попереджає він, шатдаун буде відновлено.

«Якщо ми не отримаємо чесну угоду від Конгресу, уряд знову припинить роботу 15 лютого, або ж я застосую важелі, надані мені законом і Конституцією Сполучених Штатів, щоб вирішити цю надзвичайну ситуацію», – застеріг він.

Cтан часткової зупинки уряду через відсутність затвердженого фінансування наразі найдовший в історії США: із 22 грудня 2018 року. Конгрес відмовляється пристати на вимогу Трампа і надати кошти на бажане для нього будівництво стіни на кордоні з Мексикою в сумі понад 5 мільярдів доларів. Трамп, зі свого боку, відмовляється підписувати будь-який бюджетний документ, що не передбачатиме цих коштів.