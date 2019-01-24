Президенту Трампу відмовили у виступі з промовою у нижній палаті Конгресу

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 23 січня письмово повідомила Білий дім, що президент США Дональд Трамп не зможе виступити на наступному тижні в Конгресі з доповіддю про становище країни.

Ця заява Пелосі стало реакцією на слова Трампа, що він планує виступити в Конгресі зі щорічним зверненням, незважаючи на її прохання відкласти виступ у зв’язку з припиненням діяльності частини урядових структур.

За традицією, Палата представників запрошує президента США виступити з щорічною доповіддю про становище країни, приймаючи спеціальну резолюцію. Пелосі спочатку запросила Трампа виступити зі зверненням, але пізніше змінила свою позицію, посилаючись не неможливість забезпечити безпеку президента США в Конгресі. В останньому листі спікер обґрунтовує свою відмову тим, що доповідь не може бути зроблений через тривалий «шатдаун».

«Я пишу, щоб проінформувати вас про те, що Палата представників не розглядатиме резолюцію, що дозволяє виступ президента США зі зверненням про становище країни в залі засідань Палати представників до того моменту, поки робота федеральних урядових установ не буде відновлена в повному обсязі», – йдеться в листі Пелосі.

Вона запропонувала узгодити нову дату виступу президента в Конгресі після повернення держслужбовців на робочі місця.

У відповідь Трамп заявив, що знайде «альтернативне рішення» щодо виступу з доповіддю про становище країни. Він не надав ніякої додаткової інформації, проте пізно ввечері повідомив, що все-таки виступить з промовою після відновлення роботи державних служб. Він назвав рішення спікера «ганебним», викликаним її небажанням «почути правду» і готовністю поступитися лівому крилу її партії.

Лист спікера нижньої палати Конгресу не стала шоком для адміністрації президента. Всі останні дні Білий Дім готував запасний варіант, на випадок, якщо Пелосі буде перешкоджати виступу президента в Палаті представників. Альтернативою може стати виступ президента Трампа за межами Вашингтону.

Cтан часткової зупинки уряду через відсутність затвердженого фінансування наразі найдовший в історії США: із 22 грудня 2018 року. Конгрес відмовляється пристати на вимогу Трампа і надати кошти на бажане для нього будівництво стіни на кордоні з Мексикою в сумі понад 5 мільярдів доларів. Трамп, зі свого боку, відмовляється підписувати будь-який бюджетний документ, що не передбачатиме цих коштів.

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