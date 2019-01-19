Трамп обіцяє «велику заяву» про безпеку на кордоні та «шатдаун»

Президент США Дональд Трамп обіцяє «велику заяву» 19 січня щодо безпеки на південному кордоні країни та зупинки роботи значної частини уряду за відсутності затвердженого фінансування.

«Я зроблю велику заяву щодо гуманітарної кризи на нашому південному кордоні і «шатдауну» завтра о 15 годині (близько 22 години за Києвом – ред.)», – заявив Трамп у Twitter.

Цей стан часткової зупинки уряду через відсутність затвердженого фінансування наразі найдовший в історії США: із 22 грудня 2018 року. Конгрес відмовляється пристати на вимогу Трампа і надати кошти на бажане для нього будівництво стіни на кордоні з Мексикою в сумі понад 5 мільярдів доларів. Трамп, зі свого боку, відмовляється підписувати будь-який бюджетний документ, що не передбачатиме цих коштів.