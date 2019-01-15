Піца від колег і відстрочені кредити. Як у США допомагають держслужбовцям під час «шатдауну» 

У США вже 24 дні триває «шатдаун» (тимчасова зупинка роботи структур, які безпосередньо фінансує уряд). Цей «шатдаун» уже став найдовшим в історії країни. Причина – невирішена суперечка президента Дональда Трампа з Конгресом через бюджет на 2019 рік (президент вимагає виділити гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, Конгрес їх не дає). І, поки триває «шатдаун», фінансування декількох федеральних відомств повністю зупинили.

Скільки ще триватиме цей процес – невідомо. Для цього Трампу і Конгресу необхідно узгодити бюджет, але президент поки що відмовляється йти на поступки.

«Шатдаун»торкнувся співробітників Міністерства транспорту, МВС, Міністерства внутрішньої безпеки, Мін’юсту, Мінфіну, Міністерства торгівлі та деяких інших держустанов, крім Міноборони, МОЗ, Міненергетики та Міносвіти. За різними даними, приблизно 420 тисяч осіб зараз продовжують працювати без оплати, а ще 380 тисячам працівників довелося вийти у вимушену відпустку без збереження зарплатні.

​«Настоящее время» – проект Радіо Свобода за участю «Голосу Америки» розповідає, як волонтери, приватні компанії, неурядові організації, пересічні американці і навіть громадяни інших країн допомагають держслужбовцям, яких торкнувся «шатдаун».

Піца для диспетчерів

Серед тих, хто у США найбільше постраждав від «шатдауну» – авіаційні диспетчери, вони вже працюють без оплати з 22 грудня. З ними в постійному контакті перебувають їхні колеги з Канади: вони підгодовують їх піцою. За словами президента Канадської асоціації диспетчерів Пітера Даффея, канадці замовили вже понад 350 піц для авіадиспетчерів в 49 пунктах по всій Америці.

Першими вирішили відправити кілька піц своїм американським колегам усусіднє місто Анкоридж, штат Аляска, диспетчери з канадського міста Едмонтон.

Згодом до акції з піцами долучилися й інші диспетчерські центри – спершу вони відправляли своїм колегам піци вздовж кордону, але пізніше почали посилати і до міст, які, на їхню думку, можуть бути чимось схожі. Як повідомляє CNN, канадці з провінції Альберта замовили піци для своїх колег з Ель Пасо в штаті Техас, тому що в цьому місті теж є нафтові родовища.

Кілька днів тому, 11 грудня, Національна асоціація диспетчерів США подала до уряду позов. У ньому мовиться, що уряд «незаконно позбавив зарплатні членів асоціації», які далі працюють без перешкод.

На роботу до коміка

Відомий американський телеведучий і комік Джиммі Кіммел оголосив, що кожного дня він і продюсери його шоу найматимуть тимчасово скорочених федеральних працівників і робитимуть це до тих пір, поки «шатдаун» не скінчиться. Тепер щовечора ведучий записує невеликі інтерв’ю з людьми, яких найняли продюсери: в шоу вже розповіли про роботу тюремного наглядача, авіадиспетчера і капітана пожежного відділення, який напередодні боровся з найбільшими лісовими пожежами в Каліфорнії.

Сам Кіммел заявив, що президент Трамп узяв країну в «заручники», а кожен день його президентства з моменту обрання – це «надзвичайний стан».

Відкладення виплат за рахунками

Кілька великих американських банків заявили, що підтримають держслужбовців і дозволять їм відкласти терміни виплат за кредитами й іпотечними позиками. Також їм продовжать терміни виплати за кредитними картками без штрафів і не будуть стягувати платню за щомісячне обслуговування карток, а деяким держслужбовцям банки навіть готові видати безвідсоткові кредити на період «шатдауну». Серед банків підтримку держслужбовцям, за їхніми заявами, надають:

Ally Bank

American Express

Bank of America

Capital One Bank

і кілька банків, які займаються обслуговуванням рахунків військових.

Але кожну заяву від держслужбовців банки розглядатимуть окремо.

Кілька великих телекомунікаційних провайдерів в США (T-Mobile, AT&T, Sprint і Verizon) також запропонували держслужбовцям свою допомогу щодо оплати рахунків за користування телефоном. Наприклад, їм можна буде перенести терміни оплати рахунків без штрафних санкцій або оплатити послуги компаній в розстрочку.

Працюють, незважаючи на «шатдаун»

Незважаючи на «шатдаун» і неоплачувану відпустку більшості держпрацівників, адміністрація одного з головних національних парків країни – Єллоустоун – ухвалила не зачинятися. Власники приватних бізнесів, на кшталт прокату, готелів і кафе продовжують роботу і самі допомагають працівникам парку прибирати територію, туалети, а також доглядати за туристичними стежками.

За даними національного радіо NPR, співробітникам парку роботу оплачує приватна компанія Xanterra Parks and Resorts, яка володіє мережею готелів в Єллоустоун. Компанія також попросила 13 гідів парку вийти на роботу і допомагати відвідувачам. Як журналістам сказали в адміністрації, держава не буде відшкодовувати гроші держслужбовцям за період «шатдауну», нічого також не отримає і компанія, яка зараз добровільно виплачує їм зарплатню.

Столиця США Вашингтон виділена в окремий округ, тому його туристичні пам’ятки, а також міські парки також перебувають у федеральній власності і через «шатдаун» не обслуговуються. Але волонтерські групи самі розпочали прибирання сміття у Вашингтоні і організували його вивезення. Те ж саме відбувається і з іншими національними парками і заповідниками.

Безкоштовна їжа і тимчасова робота

Декотрі ресторани на всій території США пропонують держслужбовцям і їхнім сім’ям безкоштовну їжу – необхідно лише показати посвідчення особи. Деякі приватні компанії, неурядові організації і волонтерські групи надають безкоштовну їжу співробітникам берегової охорони в Массачусетсі і Бостоні.

В одному з містечок поблизу Вашингтона – Фоллс Черч – місцева школа оголосила, що візьме на роботу кількох тимчасово скорочених працівників в якості вчителів на заміну. «Ми хочемо підтримати відсторонених федеральних робочих під час «шатдауну». Нам завжди не вистачає викладачів на заміну, і ми обіцяємо найняти на цей період кваліфікованих людей», – розповів телекомпанії NBC директор школи Скотт Брабранд.