Трамп замовив фастфуд на прийом у Білому домі через «шатдаун»

Президент США Дональд Трамп був змушений самостійно замовляти і оплачувати піцу, бургери і картоплю фрі на прийом у Білому домі 14 січня, організований для футболістів Clemson Tigers, переможців національного чемпіонату серед студентів.

Трампові довелося вчинити так через те, що у зв’язку з частковим припиненням роботи уряду, «шатдауном», працівники Білого дому, які мали б займатися цим питанням, перебувають у неоплачуваних відпустках.

Як повідомляють американські ЗМІ, президент США, який є прихильником фастфуду, замовив їжу з McDonald’s, Burger King і Wendy’s. Коментуючи свій вибір, Трамп заявив, що це «чудова американська їжа».

«У нас є піца, 300 гамбургерів і багато-багато картоплі фрі, все наша улюблена їжа», – сказав Трамп журналістам.

Нинішній «шатдаун» є рекордним в історії США: федеральні установи не працюють уже 24 дні.

Призупинення роботи уряду означає, що близько 800 000 державних службовців перебувають у неоплачуваній відпустці або мають працювати без оплати.

Уряд США було частково закрито 22 грудня через суперечності між президентом Дональдом Трампом і Конгресом стосовно виділення бюджетних грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Президент Трамп продовжує наполягати на будівництві стіни і не виключає можливості запровадження надзвичайного стану, який би дозволив адміністрації фінансувати будівництво без схвалення Конгресу.