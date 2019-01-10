«Шатдаун» у США триває: Трамп залишив зустріч із лідерами демократів

Зустріч президента США Дональда Трампа 9 січня з лідерами Демократичної партії в Конгресі з питання про припинення часткового закриття федерального уряду тривала лише кілька хвилин.

У переговорах брали участь глава демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Сам Трамп повідомив у мережі Twitter, що відразу після того, як Ненсі Пелосі негативно відповіла на його запитання про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, він сказав, що сторонам «немає чого обговорювати». Після цього президент встав і, попрощавшись, вийшов із кабінету. Згодом Трамп назвав зустріч «марним витрачанням часу».

Лідери демократів у Конгресі США заявили, що стали свідками чергового «нападу люті» президента, який не зміг домогтися свого.

Раніше цього тижня Трамп уперше за майже два роки свого президентства виступив з телезверненням до нації з Овального кабінету. Він назвав ситуацію з нелегальною імміграцією на кордоні США з Мексикою «гуманітарною кризою» і закликав законодавців забезпечити фінансування будівництва прикордонної стіни.

Раніше Трамп попросив у Конгресу на початок будівництва загородження 5,7 мільярда доларів. Однак демократична більшість у Палаті представників Конгресу США відмовилася погодити фінансування. Це призвело до часткового припинення роботи уряду, яке триває вже третій тиждень. Це другий за тривалістю «шатдаун» в історії США, в суботу, 12 січня, він може стати найтривалішим.

Демократи пропонують Трампу виділити 1,3 мільярда доларів на заходи щодо забезпечення прикордонної безпеки, але не на будівництво стіни. Крім того Пелосі і Шумер нагадали Трампу про його передвиборну обіцянку, що витрати на будівництво стіни покриє Мексика. Однак у Мехіко відмовилися це робити.

Президент США, як і раніше, допускає можливість запровадження надзвичайного стану, щоб побудувати стіну без згоди Конгресу. У четвер, 10 січня, Трамп відвідає ділянку кордону з Мексикою в штаті Техас.