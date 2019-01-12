«Шатдаун» у США побив рекорд за тривалістю

Уряд США частково закрито вже 22 дні – це рекордна тривалість призупинки роботи уряду в США – «шатдауну», повідомляє Голос Америки. До цього найдовше закриття уряду було 1995 року за часів президентства Біла Клінтона, і закриття уряду тоді тривало 21 день.

Призупинення роботи уряду означає, що близько 800 000 державних службовців перебувають у неоплачуваній відпустці, або мають працювати без оплати. В п’ятницю – вперше за час призупинки роботи уряду – ці держслужбовці не отримали зарплату.

Цього тижня Сенат та Палата представників Конгресу США проголосували за рішення все ж виплатити зарплатню цим держслужбовцям. Ухвалений законопроект також гарантує виплати держслужбовцям у випадку майбутніх «шатдаунів». Щоб набути чинності, законопроект має підписати президент.

Уряд США було частково закрито 22 грудня через суперечності між президентом Дональдом Трампом та Конгресом стосовно виділення бюджетних грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Через те, що компромісу досягуто не було, закриття продовжиться щонайменше до понеділка.

Президент Трамп продовжує наполягати на будівництві стіни і не виключає можливості запровадження надзвичайного стану, який би дозволив адміністрації фінансувати будівництво без схвалення Конгресу.