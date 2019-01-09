Трамп у зверненні до нації закликав збудувати прикордонну стіну

Серйозною гуманітарною кризою назвав ситуацію, що склалася на американсько-мексиканському кордоні президент США Дональд Трамп під час свого першого телевізійного звернення до країни. Він закликав законодавців забезпечити фінансування будівництва прикордонної стіни, що допоможе, за словами президента, «припинити нескінченний цикл страждань».

Президент США наполягає, що на південному кордоні країни необхідна саме перешкода, яка дозволить зупинити контрабанду наркотиків, переважна частина яких потрапляє до США через Мексику. Спорудження бар'єру також дозволить припинити незаконний перетин кордону сотнями тисяч нелегалів, серед яких чимало злочинців. Тисячі американців стали жертвами незаконних мігрантів, які опинилися в країні нелегально, заявив президент Трамп.

Раніше Трамп попросив у Конгресу на будівництво стіни 5,7 мільярда доларів. Однак демократична більшість в Конгресі США відмовилася погодити фінансування. Це призвело до припинення роботи деяких американських державних агентств. Так званий «шатдаун» триває вже третій тиждень і вже наступного тижня може стати рекордним за часом в історії США.

Адміністрація Трампа не виключала, що президент може оголосити в країні режим надзвичайної ситуації. Це б надало Трампу можливість розпочати будівництво загородження без схвалення Конгресу. Однак президент відмовився від цієї ідеї, спробувавши використати звернення з Білого дому, щоб схилити на свою сторону громадську думку. Поки, згідно з опитуваннями, більшість американців скептично ставляться до ідеї спорудження стіни.

У слові-відповіді спікер Палати представників Ненсі Пелосі і голова демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер звинуватили президента в тому, що він має намір викинути мільярди доларів на будівництво непотрібної, на їхню думку, стіни. При цьому він перетворив на заручників своєї ідеї мільйони державних службовців, відмовившись фінансувати діяльність урядових установ, поки не будуть видані гроші на спорудження прикордонної огорожі. Лідери демократів відкинули заяву президента про кризу на південному кордоні країни і висловили готовність співпрацювати з ним з метою гарантування безпеки на кордоні після того, як буде повністю відновлено діяльність урядових агентств.

Обіцянка побудувати стіну стала одним з головних елементів передвиборчої кампанії Трампа. Тоді він наполягав, що витрати на будівництво покриє Мексика, проте влада країни відмовилися це робити.