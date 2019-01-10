Державні службовці США можуть залишитися без зарплати

У Сполучених Штатах Америки вже з 22 грудня частково не працює уряд. Через суперечку президента країни Дональда Трампа з Конгресом фінансування декількох федеральних агентств призупинено. Частина співробітників відправлені в неоплачувані відпустки, частина залишається на робочих місцях, але не отримає зарплати найближчої п’ятниці, 11 січня, коли звично приходить чек. Цього дня і стане зрозуміло, чи ефект від суперечки між президентом та Конгресом буде теоретичним, чи таки відчутним та руйнівним.

Жодна інша розвинута демократія не зустрічається з цією проблемою, але у США, як пише впливовий британський часопис «Економіст», часткове припинення роботи уряду стало майже рутинною справою. Лише за час президентства Дональда Трампа це вже третій випадок, і цього разу він загрожує завдати найбільшої шкоди. Як пише оглядач «Економіст», це відбувається не від того, що країна перебуває в кризі, веде війну, чи не має доходів – у США рівень безробіття є серед найнижчих за всю історію. «Шатдаун», як це явище називають в Америці, стався тому, що так захотів президент.

Кожного разу, коли президент США і Конгрес не можуть домовитися про бюджет країни, припиняється фінансування уряду та урядових структур. За тривалістю цей «шатдаун» може стати найдовшим. Хоча, поки не побитий рекорд 1995 року, коли уряд не працював 21 день.

«Шатдаун» торкнувся дев’ятьох великих федеральних відомств і кількох невеликих агентств: Міністерства юстиції, Мінфіну, Міністерства сільського господарства, транспорту, житлового будівництва, комерції, Агентства захисту навколишнього середовища, Департаменту внутрішньої безпеки та Департаменту внутрішніх справ – останній, крім усього іншого, відповідає за національні парки і заповідники в США. З 800 тисяч співробітників відомств, яких торкнувся «шатдаун», 380 тисяч відправлені додому, інші продовжують працювати без оплати.

Після попередніх «шатдаунів» Конгрес США компенсував співробітникам федеральних відомств втрати в зарплаті. Проте є і приватні компанії, які працюють на державних замовленнях, і їм ніякої компенсації не буде.

Велика частина співробітників федеральних відомств, яких стосується «шатдаун», живе і працює у Вашингтоні і окрузі Колумбія.

Деякі сайти федеральних відомств або відключені повністю, або працюють без оновлень, про що попереджають відвідувачів спеціальними табличками.

Закрилися музеї, які фінансуються з державного бюджету, серед них і один із символів США – музей під статуєю Свободи.

Не працюють знамениті Смітсонівські музеї у Вашингтоні, включно з Смітсонівським зоопарком. Його сайт також відключений, як і веб-камери, які дозволяють спостерігати за життям знаменитостей зоопарку – гігантських панд. На сайті зоопарку говориться, що для підтримання роботи камер потрібні люди і фінансові ресурси, яких зоопарк не отримав через «шатдаун».

Деякі державні службовці готуються подати заявку про виплату допомоги з безробіття, інші планують знайти хоча б тимчасову роботу на неповний робочий день. Як повідомляють агентства, загалом сума, яку можуть не отримати державні службовці, сягає 2 мільярдів доларів.