Президент США і демократи не дійшли згоди щодо стіни

У п’ятницю, 4 січня, після зустрічі з лідерами Конгресу в Білому домі президент США провів прес-конференцію.

Дональд Трамп заявив, що проблема нелегальної імміграції через південний кордон не вирішувалася багато років, створюючи, особливо в прикордонних штатах США, серйозні проблеми зі зростанням злочинності, наркоторгівлі та торгівлі людьми. Тому, на думку Трампа, будівництво стіни на кордоні з Мексикою – нагальна необхідність.

Віце-президент Майк Пенс, який виступив після Трампа, назвав продуктивними переговори зі спікером Палати представників, демократом Ненсі Пелосі і лідером демократичної меншості в Сенаті Чаком Шумером.

Однак, сама Ненсі Пелосі, відповідаючи на питання журналістів в той же день, назвала розмову з Пенсом «гострою» і важкою, підкресливши, що вона не призвела до прогресу в розв’язанні кризи. Чак Шумер у свою чергу відзначив слова Трампа про те, що нинішній шатдаун може тривати «місяці і навіть роки».

Пізніше, відповідаючи на галявині Білого дому на питання журналістів про те, як довго може тривати шатдаун, Трамп підтвердив, що він допускає можливість затяжного характеру нинішнього закриття уряду. Глава Білого дому також оголосив про створення двопартійних робочих груп, які в ці вихідні дні займуться виробленням рішення щодо виходу з нинішньої політичної кризи.

Палата представників Конгресу США на своєму першому засіданні в новому складі 3 січня схвалила два законопроекти, які дозволяють розблокувати роботу американського уряду.

Пакет документів, схвалений демократами, передбачає відновлення роботи уряду щонайменше до 30 вересня (яке у США є кінцем фінансового року) і збереження бюджету на охорону кордонів у нинішніх межах (тобто без додаткових асигнувань на стіну на кордоні з Мексикою).

Білий дім уже оголосив, що готовий ветувати законопроекти. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл також сказав, що там ці документи не підтримають.