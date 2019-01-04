Новий, «безпрецедентний» склад Конгресу США склав присягу цього тижня

Цього тижня почав діяти оновлений Конгрес США. У четвер, 3 січня нові конгресмени склади присягу, це ознаменувало початок нової сесії в американському Конгресі. Склад Конгресу змінився після проміжних виборів 6 листопада в Сполучених Штатах, які багато хто назвав безпрецедентними, адже вони відкрили двері головної законодавчої установи країни для багатьох молодих політиків, жінок та представників меншин.

Цей день назвала «історичним днем» на Капітолійському пагорбі сенатор Камала Гарріс. «Понад 100 жінок складуть присягу до 116-го Конгресу – новий рекорд», – написала вона у Twitter напередодні першого дня роботи сесії оновленого Конгресу.

Уперше до Конгресу обрали жінок-мусульманок, а також представниць корінних народів Америки – Деб Гааланд та Шаріс Дейвіс.

Рашида Таліб та Ільхан Омар стали першими жінками-мусульманками в Конгресі. Коли Омар були дитиною, її сім'я змушена була втікати зі Сомалі через воєнні дії в її країні.

«23 роки тому, з табору біженців в Кенії, я з батьком прибула до аеропорту Вашингтона. Сьогодні ми повертаємось до того самого аеропорту напередодні моєї присяги в ролі першої американки сомалійського походження в Конгресі», – написала Омар у Twitter.​

Перші жінки-представниці корінних народів Америки, обрані до Конгресу, – Деб Гааланд та Шаріс Дейвіс.

Гааланд, представниця Демократичної партії штату Нью-Мексико, є матір’ю-одиначкою, раніше вона очолювала Демократичну партію штату.

У 57 років жінка все ще виплачує свою студентську позику, а раніше отримувала державну продовольчу допомогу. Раніше вона говорила пресі, що мешканці Нью-Мексико хочуть обрати когось, хто «знає їхню боротьбу».

«Готові увійти в історію сьогодні?» – написала Гааланд у Twitter 3 січня.

Шаріс Дейвіс також є членом Демократичної партії, вона є першою представницею ЛГБТ-спільноти в представницькому органі штату Канзас.

​На відео нижче, поширеному на сторінці телеканалу CBS News, обидві жінки-представниці корінних народів Америки – Деб Гааланд та Шаріс Дейвіс – радіють після складання присяги.

Наймолодші жінки, які вигравали вибори до конгресу – Александрія Оказіо-Кортез та Еббі Фінкенауер.

​Александрія Оказіо-Кортез – 29-річна мешканка Нью-Йорка – стала наймолодшою жінкою, яка обиралась до Конгресу. Еббі Фінкенауер також 29 років. Вона виграла вибори в Айові.​

«Коли йдеться про владу, не можна піддаватись спокусі лише влади та грошей, – говорила Оказіо-Кортез. – Ми маємо бути рішучими і мужніми, й обирати керівництво, яке не бере грошей від корпорацій, а просуває доступ до охорони здоров’я, освіти та житла для всіх».

Перша чорношкіра жінка в Конгресі від штату Массачусетс – Аянна Пресслі.​

Пресслі дуже емоційно відреагувала на свою перемогу, коли її висунули кандидатом від Демократичної партії. Це відео набуло великої популярності у Twitter.

Перші жінки-конгресмени Техасу латиноамериканського походження – Вероніка Ескобар та Сільвія Ґарсіа.

​«Жінкам дуже важко змагатись на виборах, якщо у них є діти. Навіть у найбільш сучасних шлюбах, чи партнерствах основним опікуном часто є мати», – сказала Ескобар пресі в березні.

Нові члени Конгресу США не мають можливості довго входити до курсу справ, адже перед Конгресом стоїть важливе питання – розблокувати роботу уряду, яку частково зупинили через нестачу домовленості між адміністрацією Дональда Трампа та законодавчою гілкою влади стосовно виділення фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Маючи більшість у Палаті представників, демократи можуть уповільнювати, або взагалі блокувати, реалізацію президентських задумів.

Білий дім може опинитись перед численними складнощами із ухваленням законодавчих ініціатив, якщо ці ініціативи вимагають схвалення обох палат парламенту.

А от реалізувати процедуру імпічменту демократам, скоріш за все, не вийде – вона вимагає двох третин голосів Сенату, яких демократам не вдалось отримати на проміжних виборах. Хоча, маючи контроль над Палатою представників, демократи можуть ініціювати процес.

До проміжних виборів і Палату представників, і Сенат контролювали республіканці.

Республіканська партія США на проміжних виборах зберегла більшість у Сенаті. В цій палаті Конгресу перемога республіканців була очікуваною. Переобиралось 9 республіканців, решта – демократи. 10 представників Демократичної партії переобирались в округах, де під час минулих виборів переміг Дональд Трамп.

​Над адаптацією матеріалу працювала Людмила Ваннек.