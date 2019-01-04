США: Палата представників схвалила фінансування уряду

Палата представників Конгресу США на своєму першому засіданні в новому складі 3 січня схвалила два законопроекти, які дозволяють розблокувати роботу американського уряду.

Пакет документів, схвалений демократами, передбачає відновлення роботи уряду щонайменше до 30 вересня (яке у США є кінцем фінансового року) і збереження бюджету на охорону кордонів у нинішніх межах (тобто без додаткових асигнувань на стіну на кордоні з Мексикою).

Білий дім уже оголосив, що готовий ветувати законопроекти. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл також сказав, що там ці документи не підтримають.

«Стіни не буде. І справа не в політиці. Стіна між двома країнами –це аморально. Це повернення до старих порядків. Це неефективно», – сказала новий спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Перед ухваленням законопроектів Палата представників Конгресу США обрала Ненсі Пелосі з Демократичної партії своїм спікером. Пелосі ще до вступу на посаду пообіцяла найближчим часом схвалити законопроект, який відновить роботу державних установ без виділення коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. В інтерв’ю NBC політик підкреслила, що президентові США Дональду Трампу не вдасться отримати асигнування на будівництво загородження.

Республіканська більшість в Сенаті США вважає, що план демократів не буде винесений на розгляд сенаторів без підтримки Трампа. Сам президент раніше заявив, що часткове зупинення роботи уряду, так званий «шатдаун», триватиме стільки, скільки буде потрібно для отримання коштів на будівництво стіни.

22 грудня Білий дім втретє за рік оголосив про часткове припинення роботи федерального уряду. Законодавцям не вдалося домовитися про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. На цьому наполягає Трамп. Президент США вважає, що Конгрес має виділити понад п'ять мільярдів доларів на початковий етап проекту. Загальна вартість будівництва загородження може перевищити 20 мільярдів доларів. Проти цього виступають демократи.

Через «шатдаун» чверть державних установ в США призупинили свою роботу. Часткове закриття уряду торкнулося понад 800 тисяч федеральних службовців, більш як половина з яких продовжують працювати без оплати.