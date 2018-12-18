Вплив Росії на виборців в США: дослідники вивчили мільйони публікацій із соцмереж

Дві останні доповіді, підготовлені на запит Сенату США, кидають світло на далекосяжну кампанію впливу Росії, яку проводили з метою змінити думки американських виборців під час президентської виборчої кампанії 2016 року. В Росії всі звинувачення відкидають.

Звіти, які представили 17 грудня, підготували для комітету у справах розвідки Сенату. Це одна з провідних команд Конгресу, яка розслідує, яким чином Росія прагнула вплинути на вибори, на яких зрештою переміг нинішній президент США Дональд Трамп.

Дослідники вивчили мільйони публікацій з соцмереж Twitter і Facebook, відео на сервісі YouTube, фотографії в Instagram-і й інший контент із соціальних мереж, що робить ці доповіді одними з найбільш всеохопних на сьогоднішній день. Вони демонструють, як саме росіяни використовували високотехнологічні інструменти для розповсюдження неправдивої інформації.

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков оскаржив правильність цих доповідей. 18 грудня він заявив, що претензії, які вони містять, були «абсолютно безпідставними», але не надав інформації на підтвердження своїх слів.

У січні 2017 року американська розвідка дійшла висновків, що Москва підтримувала кандидатуру тепер уже президента Дональда Трампа у протистоянні з його суперницею від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Кремль використовував хакерські атаки, а також пропаганду і соціальні мережі, щоб вплинути на настрої виборців.

Один зі звітів надав нові подробиці про те, як росіяни, які працюють у петербурзькій компанії під назвою «Агентство інтернет-досліджень», створювали фальшиві акаунти і використовували такі платформи, як Facebook, Google і Twitter, щоб розповсюджувати дезінформацію і сіяти сумніви серед населення. Їхньою метою було підсилити підтримку Трампа і очорнити ім’я Клінтон.

Як повідомляється, «Агентство інтернет-досліджень», відоме також під назвою «фабрика тролів», фінансує пов’язаний із Кремлем підприємець Євген Пригожин. У лютому спецпрокурор США Роберт Мюллер пред’явив йому разом із 12 іншими особами обвинувачення, які, серед іншого, включають шахрайство, змову та викрадення особистих даних.

«Чітко зрозуміло, що всі повідомлення, безумовно, мали піти на користь Республіканській партії – і зокрема Дональдові Трампу», – мовиться у доповіді, деталі якої вперше опублікувало американське видання The Washington Post.

Цей звіт був підготовлений Проектом комп’ютерної пропаганди Оксфордського університету і фірмою мережевого аналізу під назвою Graphika.

Багато проаналізованих публікацій із соціальних мереж зосереджувались на тому, як контент, який спонсорували росіяни, розпалював погляди консервативних людей на такі питання, як імміграція та право володіння зброєю.

Друга доповідь була підготовлена дослідниками New Knowledge із Колумбійського університету і Canfield Research. Вона зосереджувала увагу на тому, як російські виконавці орієнтувалися на афроамериканців та інших виборців-представників меншин, багато з яких підтримували демократів. Вони намагалися посіяти сумніви щодо виборчої системи США і розповсюджували дезінформацію про такі речі, як, наприклад, довгі черги на виборчих дільницях.

Обидва звіти кинули світло на те, як «Агентство інтернет-досліджень» розповсюджувало свої повідомлення не тільки через Instagram, Facebook і Twitter, а й також на інших платформах, включаючи Tumblr, Pinterest, YouTube, Reddit, Vine та Google+.

«Упродовж багаторічних зусиль «Агентство інтернет-досліджень» експлуатувало розподіли в нашому суспільстві, використовуючи уразливі місця в нашій інформаційній екосистемі. Вони експлуатували соціальний неспокій і упередження людського сприйняття. Та пропаганда, що поділяла суспільство і яку використовували для впливу на думки американців і спрямуванню розмов протягом трьох років, не завжди була об’єктивно неправдивою», – мовиться у звіті New Knowledge.

«Це було створено для експлуатації суспільних поділів, розмивання ліній між реальністю та вигадками, зниження нашої довіри до ЗМІ та інформаційного середовища, уряду, один до одного і до самої демократії. Кампанія досягала всі перерахованих цілей із інноваційною майстерністю, обсягом і точністю», – мовиться у звіті.

Пєсков заявив, що ці звіти намагаються звинуватити Росію в соціальній напруженості всередині США, але вони не містять ніяких доказів участі Росії. За словами Пєскова, в Москві вважають звинувачення абсолютно безпідставними.

«Російська держава, російський уряд не мав і не має нічого спільного ні з яким втручанням», – сказав він. Пєсков не надав ніякої конкретної інформації, що підтверджувала б його твердження чи спростовувала б висновки звітів.

У доповідях вивчили дані і контент лише з циклу виборів від 2016-го до середини 2017 року. Тобто вони не стосуються нещодавніх проміжних виборів до Конгресу, що відбулися минулого місяця.

На запит Білого дому про те, чи зазнали також і проміжні вибори впливу іноземних діячів, правоохоронні та розвідувальні служби США підготують інший звіт 21 грудня.