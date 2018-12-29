Трамп звинуватив демократів у смерті дітей-мігрантів на американському кордоні

Президент США Дональд Трамп звинуватив Демократичну партію США у загибелі мігрантів на американському кордоні.

«Будь-яка смерть дітей або інших людей на кордоні повністю є провиною демократів та їх жалюгідної імміграційної політики, яка змушує людей долати довгий шлях, бо вони думають, що вони можуть в’їхати в нашу країну незаконно. Вони не можуть. Якби у нас була стіна, вони б навіть не намагалися!», – написав американський президент, який є представником Республіканської партії США.

Йшлося про смерть двох дітей. За словами Трампа, вони були хворі до того, як їх передали прикордонникам.

Як повідомляє телеканал CNN, семирічна дівчинка з Гватемали померла 8 грудня.

Другий випадок стався цього тижня – помер восьмирічний хлопчик, також із Гватемали. Американські прикордонники, які госпіталізували дитину, стверджують, що у нього були ознаки застуди.

В жовтні 2018 року стало відомо про караван біженців, які рухаються до кордону США з Мексикою. Більшість із них – з Гондурасу.

У відповідь Білий Дім заявив про намір відправити тисячі солдатів на захист кордону від нелегальних мігрантів.

Трамп заявив наприкінці листопада, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби. «Мексика мусить повернути до рідних країн мігрантів, серед яких повно холоднокровних злочинців. Літаком, автобусом, як завгодно – але вони не потраплять до США. Ми закриємо кордон назавжди, якщо буде необхідно», – написав голова Білого дому.

У ніч на 22 грудня в США виникла ситуація часткового закриття федерального уряду, так званий «шатдаун». Законодавцям не вдалося домовитися про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на чому наполягає президент США Дональд Трамп; через це бюджет виявився заблокованим.