Адміністрація Трампа додатково обмежила права мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа 8 листопада запровадила нові обмеження в питанні надання притулку мігрантам. Нові правила забороняють подавати документи на отримання притулку людям, які незаконно перетинають південний кордон Сполучених Штатів із Мексикою.

Адвокати іммігрантів засудили це рішення, заявивши, що воно порушує чинне законодавство США. Захисники твердять, що американські закони дозволяють людям, які тікають від переслідувань та насильства в своїх країнах, подавати заяву на отримання притулку незалежно від того, як вони в'їхали в країну.

Білий дім стверджує, що Трамп має повноваження обмежувати імміграцію «якщо визнає, що це відповідає національним інтересам».

Відповідно до нових правил, мігранти, які в'їжджають на південний кордон США, матимуть право на отримання статусу біженця, якщо вони подадуть свою заяву в офіційних пунктах пропуску.

Адміністрація Трампа стверджує, що чинні правила щодо надання притулку в США сприяють нелегальній імміграції та створили 700 тисяч прецедентів, які перешкоджають розгляду законних вимог.

Нові правила переважно стосуються мігрантів із країн Центральної Америки – Гватемали, Гондурасу та Сальвадору, які перетинають кордон США із Мексикою, щоб уникнути насильства та бідності у своїх країнах.

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