Батько з немовлям нелегально перетинає мексикансько-американський кордон – відео

Групу з 12 мігрантів затримано при спробі подолати прикордонний бар'єр і потрапити на територію США з Мексики. Спроба перетину кордону була зроблена в районі міста Тіхуана. Мігранти з маленькими дітьми перелізли через паркан і на американській стороні були відразу заарештовані співробітниками прикордонного патруля. Молода родина, яка розмовляла з кореспондентом агентства Рейтер перед перетином кордону, сказала, що їхнє рішення про перетин кордоном була вибором між життям і смертю. Цього року з жовтня відразу кілька великих караванів мігрантів з Центральної Америки попрямували до кордону США з території Мексики. Загальна кількість учасників каравану становила до 10 тисяч осіб. (Відео Reuters)