Кількість мігрантів з Росії на південному кордоні США зросла у 10 разів

Понад 4 тисячі незаконних мігрантів з Росії зконтактували з американськими прикордонниками на південному кордоні США цього року – майже у 10 разів перевищує показники минулого року, коли було зафіксовано 467 таких випадків. Про це повідомляють американські ЗМі з посиланням на Федеральну митно-прикордонну службу США (CBP).

За даними CBP, цього року на кордоні виявили 1 мільйон 700 тисяч мігрантів. Половина з них – громадяни Мексики та трьох центрально-американських країн: Гватемали, Гондурасу та Сальвадора. Чверть із них зупинили під час спроби повторного незаконного переходу кордону. Серед мігрантів, яких виявили американські прикордонники, також було 676 українців.

Потік мігрантів сильно зріс минулого року після приходу до Білого дому адміністрації Джо Байдена. За словами представників адміністрації, головна причина полягає у зростанні злочинності та масштабної корупції в країнах, що є джерелом масової міграції. Критики Білого дому кажуть, що причина полягає у скасуванні деяких обмежень, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, наприклад, повернення мігрантів до Мексики на час розгляду їх заяв про надання притулку у США.