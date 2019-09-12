У США Верховний суд залишив чинним указ Трампа про скорочення права на притулок

Верховний суд США залишив чинним рішення адміністрації Трампа, яке значно обмежує право мігрантів на отримання притулку. Остаточне рішення про конституційність цього указу ухвалить апеляційний суд.

Президент США Дональд Трамп назвав це рішення «великою перемогою».

Згідно з указом, США не розглядатимуть прохання про притулок від мігрантів, якщо вони попередньо не звернулися з таким проханням у першій же країні, в якій вони опинилися, покинувши батьківщину, і не отримали там відмову. Це означає, що практично всі мігранти з країн Центральної Америки, які перетинають на своєму шляху в США територію Мексики, матимуть подавати запит про притулок у Мексиці.

Лише двоє з дев’яти членів колегії Верховного суду відкрито заявили про незгоду з рішенням Трампа, інші сім свої погляди не оголошували. Одна з незгодних, Соня Сотомайор, висловила свою позицію так: «Адміністрація знову ухвалила указ, який ламає багаторічну практику, що стосується захисту біженців від переслідувань. У цьому випадку йдеться про найбільш уразливі групи населення в Західній півкулі».

Раніше окружний суддя в Каліфорнії вирішив, що указ адміністрації неконституційний, і тимчасово призупинив його дію в загальнонаціональному масштабі. Окружний апеляційний суд звузив сферу застосування постанови до дев’яти штатів, що належать безпосередньо до його юрисдикції, але коли справа повернулася в першу інстанцію, то географія заборони була знову розширена до загальнонаціональної. У такій ситуації Генеральна прокуратура попросила Верховний суд втрутитися.

Білий дім категорично не згодний із тим, що єдиний окружний суддя може блокувати дію указу виконавчої влади в межах усієї країни, не чекаючи на завершення справи у всіх проміжних інстанціях та у Верховному суді.