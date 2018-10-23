До кордону США рухається караван з більш ніж 7000 мігрантів

До південного кордону США рухається караван біженців з Центральної Америки. За даними ООН, їх кількість перевищує 7000.

Зараз мігранти пересуваються територією Мексики. Переважна більшість з них – з Гондурасу.

Зазначається, що спочатку це була група з близько 200 людей, але за останніми оцінками караван розрісся і налічує 7233 людини. Більшість з них збираються потрапити на територію США.

Експерти ООН закликали держави не ставити національну безпеку понад основні права мігрантів та біженців.

Президент США Дональд Трамп заявив, докладаються усі зусилля, щоб зупинити «нелегальних чужинців». На його думку, біженці мають подати заявку на отримання притулку у Мексиці.

Державний секретар Майк Помпео у вересні заявив, що адміністрація Трампа пропонує скоротити до 30 тисяч число біженців, яких наступного року приймуть США. Цього року було встановлено ліміт у 40 тисяч біженців.

Адміністрація Трампа послідовно виступає проти прийому біженців й інших іммігрантів, через що кількість біженців, яких прийняли в США, опустилася до найнижчого рівня за десятиліття. Нові обмеження почали діяти з 1 жовтня.

Для порівняння, адміністрація попередника Трампа, Барака Обами, в останній рік його перебування на посаді дозволила в’їхати в країну 85 тисячам біженців.