Трамп пропонує депортувати незаконних мігрантів без суду

Президент США Дональд Трамп вважає, що нелегальних мігрантів необхідно депортувати з країни без судових розглядів. Про це він написав 24 червня в мережі Twitter.

«Сполучені Штати неспроможні прийняти всіх, хто намагається потрапити до країни, тому вони (мігранти – ред.) повинні бути якнайшвидше повернуті в місця постійного проживання без всяких судів і розглядів», – вказав лідер США.

Президент Трамп укотре висловився за так звану «бальну» систему імміграції, що базується на кваліфікації потенційних мігрантів. «Наша нинішня система є пародією на грамотну імміграційну політику і принципи правопорядку», – наголосив Трамп.

Адміністрація США минулого тижня скасувала своє власне розпорядження про «нульову толерантність» щодо незаконних мігрантів, яка передбачала обов’язкове притягнення цих людей до кримінальної відповідальності і розлучення дорослих нелегалів з їхніми дітьми. За даними міністерства внутрішньої безпеки, станом на 20 червня під його опікою залишалося понад дві тисячі таких дітей; 522 дитини повернуто батькам.

Новий президентський указ дозволяє утримувати дітей і дорослих в одному спецприймальнику. Однак у документі не прописані ані терміни возз’єднання сімей, ані те, чи зможуть вони возз’єднатися на стадії розгляду їхніх справ чи тільки перед депортацією.

10 членів Палати представників, один сенатор і американські публічні персони оголосили голодування, вимагаючи відмови Вашингтона від політики «нульової толерантності».