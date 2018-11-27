Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Листопад 2018, Київ 15:57
Новини | Міжнародні

Трамп погрожує «закрити назавжди» кордон з Мексикою

США 25 листопада на кілька годин закривали кордон з Мексикою

Дивитись коментарі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може «закрити назавжди» кордон з Мексикою у разі виникнення такої потреби.

«Мексика мусить повернути до рідних країн цих мігрантів, серед яких повно холоднокровних злочинців. Літаком, автобусом, як завгодно – але вони не потраплять до США. Ми закриємо кордон назавжди, якщо буде необхідно», – написав голова Білого дому.

В жовтні 2018 року стало відомо про караван біженців, які рухаються до кордону США з Мексикою. Більшість із них – з Гондурасу.

У відповідь Білий Дім заявив про намір відправити тисячі солдатів на захист кордону від нелегальних мігрантів.

25 листопада США на кілька годин закривали кордон з Мексикою. В цей проміжок часу американські правоохоронці намагалися за допомогою сльозогінного газу розігнати демонстрантів, що проривалися крізь огорожу між двома країнами.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG