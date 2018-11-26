США на кілька годин закривали пункт пропуску на кордоні з Мексикою через мігрантів

Сполучені Штати знову відкрили пункт перетину кордону з Мексикою, який протягом кількох годин був закритий. В цей проміжок часу американські правоохоронці намагалися за допомогою сльозогінного газу розігнати демонстрантів, що проривалися крізь огорожу між двома країнами.

Пункт пропуску в місті Сан-Ісідро між Сан-Дієго й мексиканською Тіхуаною був зачинений для руху в обидва боки 25 листопада, повідомила Митно-прикордонна служба США.

Мексика, зі свого боку, заявила про намір депортувати мігрантів, які, за словами мексиканської влади, намагалися «агресивно» і «незаконно» потрапити до Сполучених Штатів через Сан-Ісідро.

В жовтні 2018 року стало відомо про караван біженців, які рухаються до кордону США з Мексикою. Більшість із них – з Гондурасу.

У відповідь Білий Дім заявив про намір відправити тисячі солдатів на захист кордону від нелегальних мігрантів.

Зараз біженці, що досягли кордону, перебувають на футбольному стадіоні в Тіхуані, де чекають подачі запиту на надання притулку.

На початку листопада адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила нові обмеження, що забороняють подавати документи на отримання притулку людям, які незаконно перетинають південний кордон Сполучених Штатів із Мексикою.

Нові правила переважно стосуються мігрантів із країн Центральної Америки – Гватемали, Гондурасу та Сальвадору, які перетинають кордон США із Мексикою, щоб уникнути насильства та бідності у своїх країнах.