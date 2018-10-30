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30 Жовтень 2018, Київ 16:49
Новини | Міжнародні

Трамп хоче скасувати надання громадянства США за народженням

Трамп хоче змінити правила надання громадянства США

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Президент США Дональд Трамп хоче скасувати порядок надання американського громадянства «за правом ґрунту». Про це він заявив у інтерв’ю на одному з американських каналів.

«Це безглуздо, що ми єдина країна в світі, де людина може приїхати на територію держави, народити дитину, і ця дитина стає громадянином на 85 років з усіма привілеями. Це смішно, і цьому треба покласти край», – вважає Трамп.

Про надання громадянства за правом народження ідеться у чотирнадцятій поправці до Конституції США, яка була прийнята у 1868 році. Правило поширюється на дітей негромадян США, які народжуються на території країни.

Трамп вважає, що відмінити цю поправку можна указом президента спільно з рішенням Конгресу.

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Громадянство "за правом ґрунту", тобто за народженням, надається в багатьох країнах світу, наприклад, Канаді, Аргентині, Чилі, Перу, Панамі, Уругваї, Гватемалі та інших.

Державний секретар Майк Помпео у вересні заявив, що адміністрація Трампа пропонує скоротити до 30 тисяч число біженців, яких наступного року приймуть США. Цього року було встановлено ліміт у 40 тисяч біженців.

Адміністрація Трампа послідовно виступає проти прийому біженців й інших іммігрантів, через що кількість біженців, яких прийняли в США, опустилася до найнижчого рівня за десятиліття. Нові обмеження почали діяти з 1 жовтня.

Для порівняння, адміністрація попередника Трампа, Барака Обами, в останній рік його перебування на посаді дозволила в’їхати в країну 85 тисячам біженців.

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