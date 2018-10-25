Трамп закликав ЗМІ припинити «брехливі напади» після надсилання ймовірної вибухівки до офісу CNN

Президент США Дональд Трамп закликав засоби інформації припинити «нескінченну ворожість», а також «постійні негативні, а часто й брехливінапади та повідомлення». Так американський лідер 25 жовтня відреагував на повідомлення про надсилання ймовірної вибухівки своїм політичним опонентам та до офісу телеканалу CNN, відомого критичним ставленням до чинного президента США.

Разом із тим, Трамп пообіцяв знайти зловмисників і вказав, що «актам політичного насильства немає місця в Сполучених Штатах», і що влада докладе всіх зусиль для розслідування інциденту.

Критики Трампа звинуватили його у підбурюванні до насильства через використовувану президентом США риторику. «У Білому домі є повна відсутність розуміння серйозності їхнього нападу на засоби інформації, що триває», – сказав президент CNN Worldwide Джеф Цукер.

24 жовтня Секретна служба США повідомила, що перехопила підозрілі пакунки із ймовірною вибухівкою, адресовані екс-президенту США Бараку Обамі та колишньому державному секретареві Гілларі Клінтон.

Згодом американський телеканал CNN повідомив, що співробітників будівлі Time Warner Center у Нью-Йорку, де розташований офіс CNN, евакуюють через інформацію про підозрілі пакунки в поштовому відділі центру.

За два дні до цього вибуховий пристрій знайшли в поштовому ящику будинку американського мільярдера Джорджа Сороса.

Білий дім засудив «спроби жорстоких нападів» на публічних людей і заявив, що «усі, хто винен, будуть притягнуті до відповідальності».