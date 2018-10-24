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24 Жовтень 2018, Київ 19:20
Новини | Міжнародні

Білий дім засудив «спроби жорстоких нападів» на Обаму, Клінтон та інших публічних осіб

Офіцер Секретної служби США та жінка біля будинку екс-президента США Барака Обами у Вашингтоні, 24 жовтня 2018 року

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Білий дім засуджує «спроби жорстких нападів» на екс-президентів США Барака Обаму та Білла Клінтона, колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон та «інших публічних осіб», заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

«Ці акти тероризування є жалюгідними, усі, хто винен, будуть притягнуті до відповідальності у повній передбаченій законом мірі», – зазначила Сандерс.

24 жовтня Секретна служба США повідомила, що перехопила підозрілі пакунки, адресовані Обамі та Гілларі Клінтон. У них, ймовірно, вибухові пристрої. Згодом американський телеканал CNN повідомив, що співробітників будівлі Time Warner Center у Нью-Йорку, де розташований офіс CNN, евакуюють через інформацію про підозрілі пакунки в поштовому відділі центру.

Також була інформація про вибухівку, яку мали доставити до Білого дому. Вона, однак, не підтвердилася.

За два дні до цього вибуховий пристрій знайшли в поштовому ящику будинку американського мільярдера Джорджа Сороса.

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