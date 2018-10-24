Обамі, Клінтон та СNN надіслали поштою ймовірні вибухові пристрої

Колишньому президенту США Бараку Обамі та екс-держсекретареві Гілларі Клінтон надіслали поштою ймовірні вибухові пристрої, повідомила Секретна служба США.

У відомстві зазначили, що підозрілий пакунок для Клінтон ідентифікували ввечері 23 жовтня. Другий пакунок був адресований Обамі, його виявили зранку 24 жовтня.

«Пакунки були швидко ідентифіковані під час регулярних процедур перевірки пошти як потенційні вибухові пристрої», – заявили в Секретній службі.

Згідно з повідомленням, обидва пакунки були перехоплені до моменту отримання адресатами.

У Секретній службі зазначили, що ініціювали розслідування з метою встановлення походження пакунків.

У поштовому відділі американського телеканалу CNN також знайшли пристрій, схожий на вибухівку. Через це співробітників ЗМІ евакуюють.

За даними CNN, інший підозрілий пакунок мали доставити до Білого дому. Його нібито перехопили. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

22 жовтня вибуховий пристрій знайшли в поштовому ящику будинку американського мільярдера Джорджа Сороса.