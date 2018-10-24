Трамп відреагував на перехоплення ймовірної вибухівки, адресованої Клінтон та Обамі

Президент США Дональд Трамп назвав «жалюгідним» та «мерзенним» актом надсилання пакунків із ймовірною вибухівкою публічним особам.

«Актам політичної жорстокості немає місця в Сполучених Штатах Америки», – сказав Трамп, закликавши владу використати весь свій вплив, щоб з’ясувати причини ситуації.

24 жовтня Секретна служба США повідомила, що перехопила підозрілі пакунки із ймовірною вибухівкою, адресовані екс-президенту США Бараку Обамі та колишньому державному секретареві Гілларі Клінтон.

Згодом американський телеканал CNN повідомив, що співробітників будівлі Time Warner Center у Нью-Йорку, де розташований офіс CNN, евакуюють через інформацію про підозрілі пакунки в поштовому відділі центру.

Також була інформація про перехоплену вибухівку, яку мали доставити до Білого дому. Секретна служба США заперечила ці дані.

За два дні до цього вибуховий пристрій знайшли в поштовому ящику будинку американського мільярдера Джорджа Сороса.

Білий дім засудив «спроби жорстоких нападів» на публічних людей і заявив, що «усі, хто винен, будуть притягнуті до відповідальності».