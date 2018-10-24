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24 Жовтень 2018, Київ 21:19
Новини | Міжнародні

Секретна служба США заперечує інформацію про посилку з вибухівкою, адресовану Білому дому

​​Про перехоплену посилку з вибухівкою, адресовану Білому дому, інформував американський телеканал CNN

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Секретна служба США заперечує інформацію про перехоплену посилку з вибухівкою, яку відправили поштою до Білого дому.

«На цей момент Секретна служба перехопила два підозрілі пакунки – один у Нью-Йорку й один в окрузі Колумбія. Повідомлення про третій перехоплений пакунок, адресований Білому дому, некоректні», – заявила Секретна служба США у Twitter.

Про перехоплену посилку з вибухівкою, адресовану Білому дому, інформував американський телеканал CNN.

24 жовтня Секретна служба США повідомила, що перехопила підозрілі пакунки, адресовані Обамі та Гілларі Клінтон. У них, ймовірно, вибухові пристрої. Згодом американський телеканал CNN повідомив, що співробітників будівлі Time Warner Center у Нью-Йорку, де розташований офіс CNN, евакуюють через інформацію про підозрілі пакунки в поштовому відділі центру.

За два дні до цього вибуховий пристрій знайшли в поштовому ящику будинку американського мільярдера Джорджа Сороса.

Білий дім засудив «спроби жорстоких нападів» на публічних людей і заявив, що «усі, хто винен, будуть притягнуті до відповідальності».

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