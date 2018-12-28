Призупинення роботи урядових установ США може тривати і в перші дні 2019 року

Конгрес і Білий дім 27 грудня не узгодили план, який дозволив би до Нового року відновити роботу частини урядових установ США. Конгрес наступного разу збереться 31 грудня, але потенційна угода між законодавцями та адміністрацією президента США Дональда Трампа не набере чинності щонайменше до 3 січня.

Демократи в січні переберуть контроль над Палатою представників американського Конгресу, республіканці і далі матимуть більшість у Сенаті.

Часткове закриття уряду (так званий «шатдаун») розпочалося опівночі 23 грудня після того, як президент Трамп відмовився підписати бюджетні зміни, наполягаючи на фінансуванні на суму 5 мільярдів доларів зведення стіни вздовж кордону країни з Мексикою. Демократи в Сенаті заперечують будь-які асигнування для цього проекту.

Трамп стверджує, що прикордонна стіна необхідна для припинення злочинності та нелегальної імміграції. Демократи вказують, що стіна дорога і неефективна.

Призупинення роботи стосується приблизно однієї п'ятої частини уряду США, включаючи міністерства внутрішньої безпеки, юстиції та сільського господарства.